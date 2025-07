Motociclista sofre queda e é autuado por recusar bafômetro

Na última quarta-feira (16), durante patrulhamento pela vicinal Alcides Doimo, em Turiúba, policiais militares se depararam com um acidente envolvendo uma motocicleta no km 3 da via.

O condutor da moto, que sofreu uma queda, apresentou um ferimento visível na boca. Ao perceber a presença policial, ele se recompôs rapidamente. Foi solicitado o documento pessoal e da motocicleta, ambos regulares e em conformidade para circulação.

Contudo, os policiais identificaram odor de álcool no motorista, que recusou realizar o teste do etilômetro. Com isso, foi autuado com base no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que trata da recusa ao exame de alcoolemia.