Dois suspeitos morrem após resistir a abordagem em Penápolis

Dois homens morreram após um confronto com a Polícia Militar na manhã desta quinta-feira, 17, no centro de Penápolis. Os suspeitos teriam atacado os policiais com pedaços de pau durante uma tentativa de abordagem na praça da avenida Rui Barbosa.

Os PMs faziam patrulhamento pela região central quando perceberam a atitude suspeita da dupla. Durante a aproximação, os indivíduos teriam reagido com violência, agredindo a equipe com pedaços de madeira. Um dos policiais foi atingido no rosto e ficou ferido.

Diante da agressão, os policiais reagiram e efetuaram disparos contra os agressores. Um deles morreu no local e o outro foi socorrido ainda com vida pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no pronto-socorro da cidade.