Mais de 40 vagas são abertas em seleção para supermercado

Um supermercado de Araçatuba vai promover, no próximo dia 28 de julho, um processo seletivo com mais de 40 vagas de emprego, abrangendo diferentes áreas operacionais. A seleção será realizada no Balcão de Empregos da cidade, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Entre os cargos disponíveis, estão balconista, auxiliar de açougue, açougueiro, auxiliar de cozinha, cozinheiro(a), caixa, repositor, auxiliar de padeiro, padeiro, pizzaiolo, nutricionista e vigia. A maior parte das funções exige escolaridade mínima de ensino fundamental completo, com exceção dos cargos de caixa (ensino médio) e nutricionista (nível superior).

Para as vagas de pizzaiolo, cozinheiro, padeiro e açougueiro, será exigida experiência prévia comprovada na área.