47% usam apps para consumo em Araçatuba, mostra pesquisa Seade

Um levantamento da Fundação Seade divulgado essa semana sobre hábitos de consumo por aplicativos no Estado de São Paulo revelou que 47% da população do interior paulista, que inclui a região administrativa de Araçatuba, utiliza apps para compras ou contratação de serviços. O dado reforça a presença crescente do comércio digital em cidades como Araçatuba, Birigui que fazem parte da região administrativa da Alta Noroeste, além da Região Metropolitana de São José do Rio Preto, mesmo diante da concentração tradicional desses serviços na capital.

O estudo analisou os anos de 2023, 2024 e 2025 e mostrou que o uso de aplicativos se estabilizou em todo o estado, atingindo 51% da população em 2025. Na capital, esse índice é de 53%, contra os 47% registrados no interior. Segundo os pesquisadores, a diferença está relacionada à densidade populacional e à oferta de serviços mais ampla nos grandes centros, mas isso não impede que o interior avance com força nesse tipo de consumo.

Quem consome por aplicativo no interior

As faixas etárias que mais utilizam aplicativos são jovens de 18 a 29 anos (65%) e adultos de 30 a 44 anos (61%), sendo o uso muito menor entre pessoas com 60 anos ou mais (22%). Além disso, homens e mulheres consomem de forma quase equilibrada, com 49% e 53% de adesão, respectivamente em 2025.