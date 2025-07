Show solidário arrecada 760 litros de leite em Araçatuba

O Fundo Social de Solidariedade de Araçatuba foi beneficiado com a doação de 760 litros de leite e 215 quilos de alimentos, arrecadados durante o show dos cantores Thiaguinho e Belo, que aconteceu no último sábado (12), no Estádio Adhemar de Barros. A iniciativa fez parte do ingresso solidário promovido pela produtora do evento.

A presidente do Conselho Deliberativo do Fundo Social, Priscila Lopes Zanatta, expressou gratidão ao público que contribuiu. “Essas doações farão a diferença na vida de muitas pessoas em situação de vulnerabilidade. Nosso agradecimento é imenso”, declarou.

Lenice Freitas, presidente do Fundo Social, também ressaltou a importância do gesto solidário. Segundo ela, a iniciativa reforça a empatia da população e mostra que a cultura pode ser um canal de transformação social. “A cada litro de leite ou quilo de alimento arrecadado, conseguimos levar um pouco de alívio a quem enfrenta dificuldades. Nossa gratidão a todos que participaram dessa corrente do bem”, afirmou.