Penápolis confirma mais de 4,4 mil casos de dengue e duas mortes

Informações repassadas pelo município mostram que as vítimas que morreram em decorrência da doença tinham idades entre 20 e 34 anos. A maioria dos infectados também se concentra nessa faixa etária, o que acende o alerta para a população jovem e economicamente ativa.

A cidade de Penápolis já contabiliza 4.415 casos confirmados de dengue em 2025, segundo o Painel de Arboviroses da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Até o momento, duas mortes foram oficialmente associadas à doença no município.

Entre os principais sintomas da dengue, estão febre alta repentina, dores intensas no corpo e articulações, dor atrás dos olhos, cansaço extremo, manchas vermelhas na pele e, em alguns casos, náuseas e sangramentos leves. Em situações mais graves, o paciente pode apresentar queda de pressão e comprometimento de órgãos, exigindo atendimento médico imediato.

A prevenção segue sendo a principal arma contra a dengue. Manter quintais limpos, eliminar qualquer recipiente que acumule água, vedar caixas d'água e calhas, limpar ralos com frequência e cuidar de vasos de plantas são atitudes simples que impedem a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença. A participação ativa da comunidade é essencial para frear o avanço da dengue no município.