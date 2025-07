Agressão em abrigo: três servidores afastados em Buritama

Três servidores públicos de Buritama foram afastados de suas funções após denúncia de agressão contra crianças acolhidas na Casa Abrigo, instituição mantida pelo município para proteção de menores em situação de vulnerabilidade.

O caso veio a público após publicação no Diário Oficial do município na última semana, informando a instauração de uma sindicância administrativa para apuração dos fatos relatados pela Diretora do Departamento de Assistência e Desenvolvimento Social. O afastamento dos funcionários foi determinado de forma imediata, com redução parcial dos salários.

A Delegacia de Polícia Civil de Buritama registrou boletim de ocorrência no dia 4 de julho, dando início à investigação. O número de crianças possivelmente vítimas e a data em que as agressões teriam ocorrido não foram divulgados.