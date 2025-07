Homem embriagado agride policiais e é detido após confusão

Um homem foi detido na manhã desta quarta-feira (16), após causar uma série de transtornos em uma padaria localizada na avenida Professora Geracina de Menezes Sanches, no bairro Novo Jardim Stábile, em Birigui. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 10h14, após acionamento via COPOM.

Segundo relato dos filhos do proprietário do estabelecimento, o indivíduo chegou ao local visivelmente embriagado, com fala pastosa e comportamento agressivo. Ele consumiu produtos do comércio sem pagar e, diante da tentativa de abordagem pelos policiais, passou a ofendê-los com palavras de baixo calão, além de ameaçá-los e resistir fisicamente à prisão.

De acordo com o boletim, o homem chegou a declarar que já havia respondido por crime de homicídio. As ofensas foram especialmente dirigidas a um policial, integrante da equipe.