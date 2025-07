Discussão por camiseta do Corinthians vai a júri em Araçatuba

O Tribunal do Júri de Araçatuba julga nesta quinta-feira (17) Wilson Gonçalves Rodrigues, conhecido como “Wil”, acusado de tentativa de homicídio em um caso motivado por uma discussão envolvendo uma camiseta do Corinthians. O julgamento está marcado para as 9h no Fórum local e será aberto ao público.

O crime aconteceu na madrugada de 26 de setembro de 2023, em frente ao bar “Point Gela Guela”, também chamado de “Bar do Delei”, na rua Amador Bueno, Jardim Palmeiras. Wilson estava no estabelecimento com a vítima e outras duas testemunhas, consumindo bebidas alcoólicas, quando o desentendimento começou.

Segundo a denúncia do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP), apresentada pelo promotor Adelmo Pinho, a confusão teve início após Wilson tirar sua camiseta do Corinthians e entregá-la a uma mulher que elogiou a peça e afirmou que daria uma igual para a filha. A vítima interveio, comentando que o gesto poderia desagradar a esposa de Wilson, o que o deixou irritado.