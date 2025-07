Transexuais são agredidas com facão e roubadas em Araçatuba

Duas mulheres transexuais, de 34 e 37 anos, foram vítimas de um roubo violento na noite do último dia 8 de julho, véspera do feriado da Revolução Constitucionalista, em Araçatuba. O crime aconteceu na rua Graça Aranha, onde as vítimas também foram agredidas com golpes de facão. O caso foi registrado apenas na última terça-feira (15) na Polícia Civil.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima de 34 anos relatou que havia recebido convites para uma boate localizada na avenida Brasília. Ela e a amiga solicitaram um carro por aplicativo e desceram na rua Graça Aranha. Enquanto aguardavam, um veículo com três ocupantes se aproximou.

Uma mulher, identificada como “Carla”, desceu do carro portando um facão, enquanto um homem chamado “Rodrigo” permaneceu ao volante. Carla teria abordado as vítimas questionando sobre dinheiro e quem teria autorizado que elas estivessem no local. Na sequência, exigiu o celular e a bolsa de uma das vítimas, que continha documentos pessoais.