600 alunos da região de Araçatuba farão prova de intercâmbio

A região de Araçatuba terá mais de 600 estudantes participando da etapa de provas do programa Prontos pro Mundo, promovido pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. No total, 26 mil alunos em todo o estado estão convocados para realizar a avaliação, que definirá os 500 classificados para um intercâmbio internacional no primeiro semestre de 2026.

As provas devem ocorrer entre os dias 4 e 8 de agosto e serão aplicadas nas próprias unidades da rede estadual. Essa é uma das fases decisivas do processo seletivo que definirá quais alunos viajarão para estudar em países de língua inglesa.

Como funciona o processo

A convocação dos participantes foi feita por meio do aplicativo Sala do Futuro, plataforma da Seduc-SP onde estudantes e famílias acompanham o desempenho escolar, frequência e avisos institucionais. A lista completa dos convocados também está disponível para consulta online.