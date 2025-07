Procurado por roubo é capturado pela GCM em Araçatuba

Durante patrulhamento preventivo realizado no fim da tarde de terça-feira, 15, a Guarda Civil Municipal de Araçatuba prendeu um homem que estava sendo procurado pela Justiça. A ação ocorreu por volta das 17h10, nas proximidades do Museu Ferroviário, onde a equipe abordou um grupo de pessoas em situação de rua que consumia bebida alcoólica em via pública.

Durante a checagem dos dados pessoais dos abordados, foi constatado que um dos indivíduos possuía mandado de prisão em aberto por crime de roubo, com uso de grave ameaça e violência. A ordem judicial havia sido expedida pela 3ª Vara Criminal de Araçatuba, que determinava a prisão preventiva em razão da reincidência e da gravidade dos fatos apurados.

O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada. A GCM informou que não houve necessidade do uso de algemas durante o procedimento. A esposa do detido foi comunicada sobre a prisão.