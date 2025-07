Motocicleta furtada é recuperada e dois adolescentes são detidos 

Dois adolescentes de 16 anos foram detidos após serem flagrados conduzindo uma motocicleta com registro de furto, no bairro Quinta da Mata, em Birigui, na noite de terça-feira, 15. O veículo havia sido levado horas antes da rua João Paulo Tolomei, no bairro Monte Líbano.

Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento preventivo quando identificou a Suzuki Yes vermelha, que havia sido furtada. Ao se aproximarem da dupla, os policiais tentaram realizar a abordagem, mas os adolescentes abandonaram a moto e fugiram a pé, sendo capturados em seguida.

Os dois foram encaminhados ao Distrito Policial, onde prestaram depoimento. Como se tratava de ato infracional análogo ao crime de furto, ambos foram ouvidos e posteriormente liberados aos responsáveis legais.