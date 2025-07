Sebrae abre inscrições para capacitação voltada ao setor pet 

Empreendedores que atuam no mercado pet nas cidades de Araçatuba e Birigui já podem se inscrever para a Caravana Pet South America 2025, iniciativa gratuita promovida pelo Sebrae com foco em qualificação e atualização profissional para donos de pet shops, clínicas veterinárias e prestadores de serviços como banho e tosa.

De acordo com o Sebrae, Araçatuba possui hoje 246 empresas dedicadas ao comércio e atendimento de animais de estimação. Em Birigui, esse número chega a 188 estabelecimentos, evidenciando a força do setor na região. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas online.

O programa é composto por três oficinas virtuais e uma visita técnica à feira Pet South America, considerada a maior do segmento na América Latina, que acontece entre os dias 13 e 15 de agosto, no Distrito do Anhembi, em São Paulo.