Mais de meia tonelada de drogas é apreendida com homem de 60 anos

Diante do comportamento suspeito, os agentes seguiram o veículo e fizeram a abordagem no quilômetro 465 da rodovia. O motorista apresentou sinais de nervosismo e afirmou, inicialmente, que não transportava nada ilícito.

Durante patrulhamento rural nas proximidades do bairro Noite Negra, a Polícia Militar suspeitou de dois veículos que passaram em alta velocidade. Um deles, uma caminhonete com a traseira visivelmente rebaixada, quase provocou um acidente ao tentar ultrapassar o outro.

Na vistoria, os policiais localizaram no compartimento de carga uma grande quantidade de maconha, skank e haxixe. Ao ser confrontado, o motorista admitiu que havia pegado o veículo já carregado em Ponta Porã (MS) e que receberia R$ 15 mil pelo transporte até o destino final.

No total, foram apreendidos 810 tabletes de maconha, somando 564,15 kg; 38 porções de skank, com peso de 21,90 kg; e 78 porções de haxixe, totalizando 9,828 kg - o equivalente a quase 596 kg de drogas.

Durante a checagem do veículo, foi constatado que a caminhonete, com placas de Curitiba (PR), havia sido furtada em Americana . O número do chassi e do motor confirmaram a irregularidade.