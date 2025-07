Araçatuba participa de mutirão para reconhecimento de paternidade

A cidade de Araçatuba, juntamente com São José do Rio Preto, será uma das participantes do mutirão “Meu Pai Tem Nome”, promovido pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. A ação ocorrerá em diversas unidades do órgão em todo o estado, com foco no reconhecimento de paternidade, tanto biológica quanto socioafetiva. O atendimento será gratuito e exige inscrição prévia por meio de um formulário online.

Diferentemente de outras ações da Defensoria, o evento não exigirá, no dia, comprovação de renda. Essa etapa só será necessária se houver necessidade de ingressar com ação judicial posteriormente.

Os atendimentos ocorrerão simultaneamente em dezenas de cidades, incluindo Bauru, Marília, Sorocaba, Jundiaí, Itapetininga, Jaú e Tupã. Em São José do Rio Preto, o local será na rua Marechal Deodoro, 3.131, no Centro. Em Araçatuba, será na rua 15 de Novembro, 395, no Centro.