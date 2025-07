Mais de R$ 1 milhão são destinados a entidades sociais e de saúde

A Prefeitura de Araçatuba oficializou, na tarde desta terça-feira, 15, a entrega simbólica de R$ 1.070.167,61 a seis instituições que atuam nas áreas social e de saúde. Os valores são oriundos de emendas impositivas propostas por vereadores da legislatura anterior.

A cerimônia aconteceu no auditório do Paço Municipal e reuniu representantes do Executivo, Legislativo, instituições contempladas e ex-parlamentares que destinaram os recursos. As verbas já foram integralmente repassadas às entidades por meio dos orçamentos das secretarias municipais de Assistência Social e de Saúde.

As instituições beneficiadas nesta etapa foram: