Mãe e filho são presos após ameaças, agressão e desacato à PM

Uma ocorrência de violência doméstica mobilizou várias equipes da Polícia Militar na última segunda-feira (14) em Braúna. O caso foi registrado na Rua João Ramos da Silva e envolveu uma situação de ameaça com faca, resistência à prisão, desacato e desobediência — tudo protagonizado por mãe e filho, de 52 e 32 anos, respectivamente.

A PM foi acionada com a denúncia de que um homem estaria ameaçando familiares com uma faca. Quando chegaram ao local, os policiais encontraram o suspeito armado e bastante agressivo. Durante a tentativa de abordagem, ele partiu para cima dos policiais, que precisaram usar uma arma de choque (TASER) para contê-lo. O disparo atingiu o tórax do homem, que foi imobilizado.

No momento da contenção, a mãe do suspeito, de 52 anos, tentou intervir de forma violenta e também foi imobilizada com o uso do TASER, sendo atingida nas costas. Mesmo contida, ela passou a ofender os policiais com palavrões e desacatos, comportamento que continuou mesmo durante o atendimento médico no Pronto-Socorro de Penápolis, onde ambos foram levados para retirada dos dardos do equipamento.