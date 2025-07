Obras na Avenida Pompeu começam na sexta-feira

As obras de recuperação da Avenida Pompeu de Toledo, conhecida como “nova Pompeu”, terão início nesta sexta-feira (18) em Araçatuba. A pista da margem direita do Córrego Machadinho, no sentido bairro-centro, será completamente interditada no trecho entre as ruas Peru e Tupinambás, onde o afundamento do asfalto já causou acidentes e obrigou o fechamento da via desde janeiro deste ano.

Além da pista principal, todas as ruas que cruzam a avenida também serão bloqueadas durante o período de obras, ampliando as restrições ao trânsito na região. As interdições serão executadas pela GS Inima Samar, que já iniciou a montagem do canteiro de obras e o deslocamento de máquinas e equipamentos para o local, com base instalada na Rua Argentina.

No trecho entre a Rua Tupinambás e a Travessa Morumbi, onde há 11 imóveis, o trânsito continuará liberado até o final de semana, sendo a interdição prevista para começar na segunda-feira (21). Segundo a Prefeitura, os moradores desses imóveis já foram informados.