Morador relata troca de remédio e piora de saúde em Araçatuba

De acordo com o paciente, os remédios sempre eram retirados junto à enfermeira responsável pelo local, mas, entre fevereiro e junho de 2024, ele percebeu uma piora no quadro clínico. Após exames médicos, foi constatado que o hormônio TSH, relacionado à tireoide, havia aumentado de 4,840 uUI/mL para 7,32 uUI/mL, indicando piora na função hormonal mesmo em tratamento.

Um morador de uma casa de repouso localizada na zona rural de Araçatuba procurou a Central de Flagrantes da Polícia Civil no último dia 24 de junho para registrar um boletim de ocorrência relatando um possível erro na administração de medicamentos dentro da instituição.

O paciente então descobriu que a medicação que vinha recebendo não era a prescrita para tratar a disfunção da tireoide. Questionada, a enfermeira negou ter entregue o medicamento errado e afirmou que ele mesmo retirava os remédios na UBS Dr. Jecy Villela dos Reis, no bairro Morada dos Nobres, sem o auxílio da casa de repouso. No entanto, o histórico da farmácia municipal não apresentava o registro da entrega do remédio adequado.

O homem relatou ainda que a enfermeira teria se recusado a fornecer informações sobre a administração dos medicamentos e que não apresentava o COREN completo durante os atendimentos. O caso foi registrado como “outros não criminais” e atualizado no dia 14 de julho, quando a vítima retornou à Central de Flagrantes para informar o nome completo e o COREN da profissional, além de relatar que ela teria deixado a casa de repouso na última sexta-feira, dia 11. A Polícia Civil informou que o caso será investigado.