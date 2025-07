Polícia Civil flagra homem com crack escondido em prato de comida

A Polícia Civil de Araçatuba prendeu em flagrante, na tarde da última segunda-feira (14), um homem de 52 anos, por tráfico de drogas no Conjunto Habitacional Mão Divina. A prisão foi efetuada por agentes do Grupo de Operações Especiais (GOE) da Polícia Civil, após denúncias anônimas indicarem que um homem estaria comercializando entorpecentes na Rua Quatro, cruzamento com a Rua José Carlos Caldas.

Durante patrulhamento especializado pelo bairro São José, por volta das 17h10, os policiais visualizaram três homens sentados em uma área conhecida por descarte de resíduos. Um dos indivíduos, que se alimentava com um prato de comida, se encaixava nas características descritas nas denúncias. Com a aproximação da equipe, o homem colocou o prato no chão. Após abordagem e busca pessoal, nada foi encontrado com ele ou com os outros dois suspeitos.

No entanto, ao verificarem o prato de comida deixado no chão, os policiais localizaram porções grandes e duas pequenas de crack, embaladas para comercialização. O indivíduo admitiu ser o dono das porções.