Manutenção Samar afeta abastecimento de água em vários bairros

Na manhã desta terça-feira, 15, equipes da concessionária GS Inima realizam uma intervenção programada na rede de abastecimento de água na região central de Araçatuba, especificamente na esquina das ruas Tabajaras e São Paulo. A ação faz parte de um serviço de interligação de rede e poderá provocar redução no fluxo de água em diversos bairros da cidade.

A normalização do abastecimento está prevista para ocorrer até as 17h do mesmo dia.

Bairros com impacto: