Homem é preso após tentativa de roubo e furto de bicicleta

Na noite de segunda-feira, 14, um homem foi preso pela Polícia Militar em Coroados, após ser identificado como autor de uma tentativa de roubo seguida de furto. A ocorrência começou com um chamado para atender um suposto desentendimento entre vizinhos, na rua Três de Outubro, na região central da cidade.

Ao chegarem ao local, os policiais constataram que, na verdade, tratava-se de uma tentativa de roubo, cujo autor havia fugido a pé antes da chegada da viatura. Durante patrulhamento, a equipe recebeu novo alerta do Copom informando que um homem com as mesmas características havia acabado de furtar uma bicicleta e fugido em direção a Birigui.

O suspeito foi localizado pouco depois. Ele confessou os dois crimes e revelou onde havia escondido a faca utilizada para ameaçar uma das vítimas. A bicicleta furtada foi recuperada e devolvida ao proprietário.