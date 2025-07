Araçatuba abre licitação de R$ 56,1 milhões para Zona Azul

A Prefeitura de Araçatuba abriu o processo licitatório para escolher a empresa que será responsável pela implantação, operação e manutenção do sistema de estacionamento rotativo da cidade, conhecido como Zona Azul. O aviso foi publicado nesta terça-feira, 15, no Diário Oficial do Município.

A concessão está avaliada em R$ 56,1 milhões, valor estimado com base na arrecadação prevista ao longo de um contrato de dez anos, com possibilidade de prorrogação pelo mesmo período. A empresa vencedora assumirá a gestão integral do serviço.

As propostas deverão ser enviadas a partir desta quarta-feira, 16, pela plataforma eletrônica www.bll.org.br. A sessão pública será realizada no dia 7 de agosto, com abertura das propostas às 8h30. Na sequência, às 9h, terá início a fase de lances.