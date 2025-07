Após calor, Araçatuba terá mínimas de até 13°C nos próximos dias

A Defesa Civil de Araçatuba emitiu um alerta nessa segunda-feira, 14, sobre a previsão de frio intenso nas madrugadas desta semana. De acordo com as estimativas meteorológicas, as temperaturas mínimas devem oscilar entre 13°C e 17°C até o próximo domingo, 20, sendo os dias mais gelados previstos para quinta, 17, e sexta-feira, 18, com 13°C.

Para esta terça, 15, a expectativa é de 16°C, enquanto quarta, 16, deve registrar 15°C. No sábado, 19, a mínima volta a subir para 15°C, e no domingo, 20, a previsão é de 14°C.

O coordenador da Defesa Civil, Eduardo Cardozo, informou que a equipe está monitorando as condições climáticas e mantendo contato com as áreas de saúde e assistência social para garantir amparo à população em situação de risco.