Cães desnutridos e presos por cordas são resgatados

Dois cães em condições críticas foram resgatados de um imóvel em Pirapozinho, aproximadamente 170 km de Araçatuba, após denúncia de maus-tratos registrada pela Polícia Civil. Segundo os agentes, os animais estavam amarrados com cordas de cerca de 1,10 metro, visivelmente magros e com suspeita de infestação por carrapatos.

A responsável, uma jovem de 21 anos, alegou que acolheu os cachorros para evitar que fossem abandonados nas ruas e os mantinha presos durante o dia por "falta de alternativas", afirmando ainda não ter recursos para oferecer alimentação adequada.

Apesar de haver água no local, os cães não recebiam ração com regularidade, de acordo com o que foi informado aos policiais.