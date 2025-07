Execução cruel: vítima é esfaqueada e tem genitália cortada

Um crime brutal chocou os moradores de Américo de Campos, aproximadamente 130 km de Araçatuba, na madrugada do último domingo, 13. Nilton Vieira Junior, de 38 anos, foi encontrado morto no quintal de sua residência, com múltiplos ferimentos causados por arma branca e sinais de extrema violência. Além das lesões no pescoço, punhos e pernas, o corpo apresentava mutilação genital.

A Polícia Militar, ao chegar no local, constatou indícios de arrombamento na porta principal da casa. O caso foi registrado como homicídio doloso e, até o momento, o autor do crime não foi localizado.

No mesmo dia do assassinato, uma mulher deu entrada na Santa Casa de Votuporanga, após ser vítima de agressões físicas e ameaças de morte. Conforme relato da vítima à polícia, o agressor, seu companheiro e suspeito do homicídio, teria surtado ao descobrir trocas de mensagens entre ela e Nilton.