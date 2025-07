TC-SP julga irregular licitação da Câmara de Araçatuba

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE) julgou irregular a licitação e o contrato firmados pela Câmara de Araçatuba, no ano passado, para fornecimento e locação de licença de software legislativo. A decisão é da conselheira substituta Silvia Cristina Monteiro Moraes, que optou por não aplicar multa, já que o contrato foi rescindido sem despesas aos cofres públicos.

A contratação previa a implantação de um sistema completo de gestão legislativa, aplicativo para celulares e integração com o site oficial da Câmara. A empresa MDS Soluções Inteligentes em Tecnologia venceu a disputa por R$ 499.980, embora o edital previsse custo de até R$ 926 mil. Outras três empresas ofertaram preços ainda menores, mas foram desclassificadas por exigências que o próprio Tribunal considerou irregulares e restritivas.

Entre as falhas apontadas estão: exigências baseadas em legislações revogadas, critérios sem justificativa como comprovar serviços em Câmaras com ao menos 15 vereadores e necessidade de atestados apenas de entidades públicas. A vencedora, inclusive, deveria ter sido inabilitada por não comprovar a propriedade do código-fonte do sistema — item obrigatório no edital.