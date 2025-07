Delegado que matou adolescente em Promissão segue no cargo

A menos de um mês de completar um ano do assassinato da adolescente Katrina, de 16 anos, em Promissão, o caso ganha novos desdobramentos. O delegado acusado pelo crime irá a júri popular, conforme decisão judicial. Mesmo réu por homicídio com dolo eventual, o delegado permanece vinculado à Polícia Civil, sendo que ficou afastado por aproximadamente 5 meses sob justificativa de atestado médico.

Em entrevista, o advogado de acusação, Marco Antonio Barreira, que representa a família da vítima, afirmou que a decisão de levar o delegado a júri popular reforça a gravidade do crime e a responsabilidade do acusado. Para a família da jovem mãe e pai, a continuidade do vínculo com a Polícia Civil, é uma afronta à sociedade.

“Não bastasse a brutalidade do crime, o delegado sequer perdeu o cargo. Isso envergonha a Polícia Civil, que deveria zelar pela imagem de seus membros. Um servidor acusado de matar uma adolescente não pode continuar recebendo salário pago pelo povo”, criticaram os pais da vítima.