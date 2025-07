“Botinha” é preso com drogas, arma e dinheiro em Araçatuba

Com a prisão em flagrante pelo tráfico, policiais civis da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (DISE) cumpriram um mandado de busca e apreensão na casa do acusado. No local, apreenderam uma arma de fogo, 35 munições, R$ 14.600 em dinheiro vivo, além de televisores, barbeadores, cortadores de cabelo e uma grande quantidade de fios de cobre — produtos de origem suspeita que possivelmente foram trocados por drogas.

A operação ocorreu em duas etapas. A primeira aconteceu durante patrulhamento da GCM na região da Lagoa do Lago Azul, onde o suspeito foi visto próximo a uma motoneta, em atitude suspeita. Ao perceber a presença da equipe, ele tentou fugir e arremessou uma sacola no chão. Dentro do pacote, os guardas encontraram dois tijolos de pasta base de cocaína (1,9 kg) e dois tijolos de maconha (1 kg).

Uma força-tarefa envolvendo a Guarda Civil Municipal de Araçatuba , a Polícia Civil (DEIC) e o Canil do BAEP prendeu, na manhã desta segunda-feira (14), o traficante conhecido como “Botinha”, investigado por envolvimento com o tráfico de drogas na cidade.

Os policiais também encontraram na residência um buraco improvisado no muro, com um cano, que funcionava como método clandestino de venda, permitindo que o traficante entregasse as drogas sem sair de casa — um esquema apelidado pelos agentes de “delivery reverso”.

Além do flagrante por tráfico, o acusado também foi autuado por posse ilegal de arma de fogo, com base no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento. Todos os materiais apreendidos serão apresentados para reconhecimento de possíveis vítimas de furto ou roubo.