Homem é autuado por corte irregular de árvores nativas

Durante uma ação de rotina realizada nesta segunda-feira, 14, a Polícia Ambiental identificou a supressão não autorizada de vegetação nativa em uma propriedade rural localizada no município de Pereira Barreto. No total, foram cortadas sete árvores nativas de forma isolada, sem que o responsável apresentasse a devida autorização do órgão ambiental competente.

Diante da infração, os policiais lavraram um Auto de Infração Ambiental com base no Artigo 52 da Resolução SIMA nº 05/2021, que proíbe a exploração de vegetação nativa sem licenciamento específico. O valor da multa aplicada foi de R$ 2.100.

A ocorrência foi registrada pela 1ª Companhia do 2º Batalhão de Polícia Ambiental, com sede em Castilho, que segue atuando no combate a crimes ambientais em propriedades rurais da região.