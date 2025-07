Adolescentes são flagrados passando trote à Polícia em Birigui

Dois adolescentes foram flagrados na madrugada desta segunda-feira, 14, em Birigui, após acionarem a Polícia Militar com uma denúncia falsa de roubo.

O caso ocorreu por volta da 1h40, na Avenida João Cernach, região central da cidade, e mobilizou diversas equipes em uma resposta urgente a um suposto crime grave.

A Polícia Militar foi acionada via Copom com relato de que um roubo teria ocorrido no local, e que os criminosos haviam fugido em direção ao Parque do Povo. As equipes se deslocaram rapidamente, adotando os protocolos de segurança diante da gravidade da denúncia.