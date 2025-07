Mulher é detida após provocar incêndio proposital em residência

Uma mulher foi presa em flagrante, após assumir a autoria de um incêndio intencional em sua casa, no bairro Vila Botega, em Andradina. A ocorrência foi registrada por volta das 12h30 desse domingo, 13.

Segundo divulgado nesta segunda-feira, 14, durante patrulhamento, policiais militares do apoio tático visualizaram as chamas tomando conta do imóvel e acionaram o Corpo de Bombeiros. O fogo foi controlado com o uso de uma viatura Auto Bomba Salvamento.

No interior da residência, foram encontrados indícios claros de que o incêndio foi provocado, como um botijão de gás com a mangueira cortada e tampas de frascos de álcool sobre o sofá. A moradora, que está em acompanhamento psicológico, foi encontrada no local e demonstrava confusão nas declarações.