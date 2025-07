Frigorífico abre 45 vagas de emprego com seleção em Araçatuba

A unidade da Better Beef em Araçatuba realizará um processo seletivo, no próximo dia 22 de julho, para preenchimento de 45 vagas em diferentes funções. A seleção ocorrerá no Balcão de Empregos, localizado na avenida Waldemar Alves, 50, no bairro São Joaquim, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h.

As oportunidades são destinadas exclusivamente a residentes do município e oferecem benefícios como transporte, refeição no local e vale-alimentação.

Das 45 vagas disponíveis, 20 são para auxiliar de produção na área de abate e miúdos. Para essas funções, é exigido ensino fundamental completo e disponibilidade para atuar em ambientes refrigerados e com produtos de origem animal.