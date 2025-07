Atletas de Araçatuba brilham e são vice-campeões dos Regionais

Araçatuba encerrou sua participação nos 67º Jogos Regionais da 6ª Região Esportiva com uma das melhores campanhas de sua história. A cidade ficou com o segundo lugar geral na classificação, ficando atrás apenas de São José do Rio Preto, após uma disputa acirrada ponto a ponto até os últimos resultados da competição.

O evento, promovido pelo Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Esportes, reuniu aproximadamente 4 mil atletas de 43 cidades do Noroeste Paulista.

Araçatuba participou com uma delegação robusta, formada por 304 atletas em 22 modalidades, além de um time de 50 profissionais entre treinadores, comissão técnica e equipe de apoio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Recreação.