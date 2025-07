Guarda flagra furto de fios e prende homem escondido em telhado

Durante uma ronda de rotina realizada na manhã deste domingo (13), a Guarda Civil Municipal de Araçatuba prendeu em flagrante um homem acusado de furtar fios elétricos de uma casa localizada no bairro Rosele, nas proximidades do Cemitério Recanto de Paz.

Os agentes avistaram o suspeito por volta das 8h50, enquanto ele arremessava cabos do telhado de uma residência na rua Carmem Miranda para um terreno ao lado. Ao perceber a presença da GCM, o homem tentou escapar, escondendo-se entre a laje e o telhado da casa, desobedecendo às ordens de parada. Diante da situação, a equipe solicitou apoio para cercar o imóvel.

Com a autorização de um familiar da proprietária, que tinha as chaves, os guardas entraram no imóvel e realizaram buscas. Sem localizar o suspeito inicialmente, subiram no telhado, onde ele foi finalmente encontrado escondido.