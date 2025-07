Araçatuba celebra o rock com cultura e gerações reunidas

Araçatuba viveu dias de pura celebração ao estilo e à atitude do rock, com uma programação especial que movimentou espaços culturais e aproximou diferentes gerações. As atividades marcaram as comemorações do Dia Mundial do Rock e reuniram moradores de todas as idades, em eventos gratuitos e abertos ao público.

As festividades começaram no sábado (12), com o Concerto Rock and Roll no Museu Ferroviário Moisés Joaquim Rodrigues. A apresentação encantou o público ao reunir composições vibrantes e revelar o talento de músicos locais que mantêm viva a tradição do rock na cidade.

No domingo (13), o museu voltou a ser palco de atrações, dessa vez com foco no público infantil. A atividade Domingo no Museu proporcionou uma imersão lúdica no universo do rock, promovendo momentos de interação entre crianças, pais e avós. A troca entre gerações foi um dos pontos altos do evento.