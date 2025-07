Fábio Nagamine é nomeado novo procurador-geral do município

A Procuradoria-Geral do Município é responsável pela representação judicial e extrajudicial da administração pública, além de prestar assessoramento jurídico direto ao Executivo.

Nagamine assume o cargo a partir desta segunda-feira (14), em substituição à procuradora Renata dos Santos Melo, que esteve à frente do órgão até esta semana.

A Prefeitura de Araçatuba oficializou a nomeação de Fábio Henrique Nagamine como novo procurador-geral do município. A designação foi publicada no Diário Oficial na últimoa sexta-feira (11) e assinada pelo prefeito Lucas Zanatta (PL).

Formado em Direito pelo Centro Universitário de Rio Preto (Unirp), em 2001, e pós-graduado em Direito Processual Civil, Nagamine possui uma trajetória de quase 18 anos na Procuradoria do Município. Ele ingressou como servidor efetivo em dezembro de 2007 e é o procurador com o maior tempo de serviço no órgão.

Primeiro servidor concursado a integrar a Procuradoria-Geral, Nagamine se destacou pela contribuição contínua no fortalecimento jurídico da administração municipal.