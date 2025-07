Três foragidos da Justiça são capturados na região pela PM

Três foragidos da Justiça foram capturados nesse sábado, 12, durante ações de patrulhamento intensificadas pela Polícia Militar na área de abrangência do CPI-10 (Comando de Policiamento do Interior), que compreende 43 municípios da região.

As prisões foram realizadas por equipes do 2º e 28º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) nas cidades de Andradina, Araçatuba e Braúna. Cada captura correspondeu a um mandado de prisão por diferentes delitos: prisão cível, furto e dirigir veículo sob influência de álcool.

Após serem localizados, todos os foragidos foram encaminhados às respectivas Delegacias de Polícia Judiciária para os procedimentos de praxe e permaneceram presos à disposição da Justiça.