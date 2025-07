Mulher denuncia ameaças de proprietário de imobiliária

Uma mulher de 48 anos, moradora do bairro Higienópolis, em Araçatuba, procurou a Polícia Civil na noite do último sábado, 12, para denunciar ameaças que teria sofrido do dono da imobiliária que administra a casa onde reside. As intimidações teriam ocorrido entre sexta-feira e sábado da última semana.

De acordo com o boletim de ocorrência, registrado na Central de Flagrantes, o autor acompanhado da esposa e de um terceiro envolvido estaria mandando mensagens de ameaça. A mulher relatou que o motivo das ameaças seria o atraso no pagamento do aluguel.

Além disso, a vítima informou que já havia registrado um boletim anterior envolvendo outra pessoa ligada à mesma imobiliária, também por ameaças. Ela declarou à polícia possuir áudios que comprovam as intimidações feitas pelo grupo.