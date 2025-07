Homem perde R$ 60 mil em golpe de falso gerente bancário

Um homem de 41 anos, morador do bairro Jardim Jussara, em Araçatuba , foi vítima de um golpe e teve um prejuízo de R$ 60 mil, após criminosos se passarem por gerente do banco. O crime ocorreu no sábado, 12, e o boletim de ocorrência foi registrado pela vítima na tarde do mesmo dia, na Central de Flagrantes.

Com as informações obtidas, o criminoso contratou um empréstimo no valor de R$ 60 mil, transferido em seguida via PIX para uma empresa identificada como AS Caje Restaurante Ltda, inscrita no CNPJ informado no boletim.

A chave PIX usada na transação foi um número de telefone com DDD 11.

O caso foi registrado como estelionato e a Polícia Civil orientou a vítima a apresentar documentos e comprovantes para dar seguimento às investigações. A Policia Civil deverá instaurar um inquérito nos próximos dias para apurar o crime e tentar localizar o autor.