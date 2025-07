Suspeito se esconde atrás de caixa d’água após tentar furtar

Diante da situação, foi solicitado apoio. Com a chegada do proprietário da loja, que abriu o local, os policiais realizaram uma varredura e encontraram o homem escondido atrás da caixa d’água.

A ocorrência teve início com um chamado via Copom. Ao chegar à rua Santiago Troncoso, a equipe policial visualizou um indivíduo trajando blusa escura e boné. Ao notar a presença da viatura, o suspeito correu em direção ao interior de um estabelecimento comercial, tentando se esconder.

Foi dada ordem de abordagem, mas o suspeito resistiu, sendo necessário o uso de força física e algemas para contê-lo, devido ao risco de fuga.

Durante revista pessoal, os policiais localizaram R$ 624 em dinheiro no bolso traseiro da calça do abordado. De acordo com o dono do comércio, R$ 210 faziam parte do troco do caixa da loja.

Diante das evidências, o homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido ao Plantão Policial. A autoridade de plantão ratificou a prisão, e o suspeito permaneceu à disposição da Justiça.