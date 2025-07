'P. nenhuma!': embriagado desacata PM e tenta fugir em Birigui

Um homem foi detido na noite da última sexta-feira (11), no bairro São Conrado, em Birigui, após desobedecer ordem de parada e tentar fugir da polícia. A ocorrência, registrada na avenida Felipe Elias Bucharles, envolveu crimes de embriaguez ao volante, desobediência, resistência e desacato.

Durante deslocamento para atender uma ocorrência de furto, a equipe policial se deparou com uma motocicleta trafegando com o farol apagado. Além disso, o condutor usava chinelos — o que é proibido pelo Código de Trânsito Brasileiro — e a lanterna traseira do veículo estava queimada.

Diante das infrações, os policiais determinaram a parada do veículo. O homem, no entanto, recusou-se a obedecer e afirmou: “Não vou colocar as mãos na cabeça porra nenhuma.”