Prefeitura terceiriza limpeza com promessa de economia

A Prefeitura de Birigui contratou uma empresa terceirizada para prestar serviços de limpeza nas escolas e na Secretaria Municipal de Educação, medida que começará a valer a partir de agosto. O contrato firmado com a empresa Serfacil tem validade inicial de 12 meses, com possibilidade de prorrogação por até 10 anos.

Atualmente, cerca de 80 servidores, entre efetivos e temporários, estão lotados na Secretaria de Educação em funções de serviços gerais. De acordo com a administração, esses profissionais podem ser remanejados para outras áreas e não realizam atividades como limpeza de fachadas e vidros, o que seria uma das justificativas para a terceirização.

O valor contratado abrange um ano de serviços, incluindo todos os equipamentos e insumos necessários, que antes eram comprados separadamente pela prefeitura. A empresa Serfacil, segundo a resposta oficial, ainda não havia prestado serviços ao município até então.

Valor do contrato

Conforme o Termo de Adjudicação e Homologação publicado no Diário Oficial do Município, o contrato foi formalizado com a empresa Serfacil Empreendimentos Ltda, no valor total de R$ 5.470.800,00, com previsão de execução do serviço durante 12 meses.