Rocam prende jovem por tráfico de drogas no Portal da Pérola

Um jovem de 22 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas nessa sexta-feira (11), no bairro Portal da Pérola, em Birigui. A ação foi realizada por uma equipe da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas), que patrulhava a Rua Pedro Cavalo, região com denúncias recorrentes de comércio ilegal de entorpecentes.

Durante a ronda, os policiais visualizaram o indivíduo em frente a uma residência já conhecida nos meios policiais. Ele usava uma blusa de frio e apresentava um volume suspeito na cintura, o que motivou a abordagem com base em fundada suspeita. Nada de ilícito foi encontrado na busca pessoal.

O abordado foi informado de seus direitos constitucionais e, ao ser questionado sobre as denúncias, confessou espontaneamente envolvimento com o tráfico. Disse estar desempregado há cerca de um mês e que, diante das dificuldades financeiras, passou a comercializar entorpecentes. O jovem autorizou a entrada dos policiais em sua casa, localizada na Rua Wanderley Martins Vinhote, no mesmo bairro.