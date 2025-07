Polícia Militar prende suspeito de furto em loja de Birigui

Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com os abordados. No entanto, em entrevista preliminar, um deles confessou ter dispensado produtos furtados de uma loja nas imediações da Rua Bandeirantes.

Os policiais se deslocaram até o local indicado e constataram que a porta do comércio havia sido arrombada, com um pedaço de madeira usado no crime deixado próximo à entrada.

Entre os itens furtados e recuperados estavam:

• 1 televisor LG de 32”

• 8 pares de chinelo

• 2 pares de tênis

• 73 pares de meia