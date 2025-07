Justiça condena chefes do crime em Araçatuba

A 2ª Vara Criminal de Araçatuba condenou, no último dia 3, mais quatro réus investigados na Operação Ligações Perigosas. Acusados de integrar organização criminosa armada, tráfico de drogas e associação para o tráfico, os envolvidos foram sentenciados a penas que, somadas, totalizam 55 anos e 4 meses de prisão em regime fechado. Todos permanecerão presos, sem direito a recorrer em liberdade.

As investigações apontam que os quatro homens atuavam em diferentes funções dentro de uma facção criminosa com base no bairro São José, em Araçatuba. A atuação incluía tráfico de drogas, conexões com integrantes de facções como o Primeiro Comando da Capital (PCC) e uso sistemático de violência para controle territorial. A venda de entorpecentes ocorria, inclusive, nas proximidades de uma escola municipal localizada em um centro cívico da cidade.

Durante diligências, um dos condenados foi flagrado com porções de cocaína e crack prontas para o comércio.