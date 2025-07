Operação em Penápolis aborda 378 motoristas e registra infrações

Na noite dessa sexta-feira (11), o Centro de Penápolis foi palco da Operação Direção Segura Integrada (ODSI), realizada com apoio de agentes do Detran/SP e da Polícia Civil. A iniciativa teve como objetivo reforçar a fiscalização de trânsito, combater irregularidades e promover mais segurança nas vias urbanas.

Também foi registrado um boletim de ocorrência eletrônico por adulteração de característica veicular.

Entre as principais infrações constatadas pelos agentes, destacam-se:

Condução de veículo com a CNH cassada ou suspensa

Entrega de veículo a condutor não habilitado

Recusa à realização do teste do bafômetro (alcoolemia)

Falsificação ou adulteração de documentos do veículo ou da habilitação.

A operação é parte de um esforço conjunto para reduzir acidentes e preservar vidas, promovendo maior rigor na fiscalização e conscientização sobre o respeito às leis de trânsito.