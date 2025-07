Araçatuba celebra o Dia Mundial do Rock com shows gratuitos

Araçatuba vai celebrar o Dia Mundial do Rock com uma programação especial preparada pela Secretaria Municipal de Cultura. As atividades, que ocorrem neste fim de semana, incluem apresentações musicais, intervenções culturais voltadas ao público infantil e shows gratuitos com bandas da cidade.

As comemorações começam neste sábado (12), com o “Concerto Rock and Roll”, protagonizado por alunos da escola de música Beaterista. A apresentação será realizada das 15h às 17h no Museu Ferroviário Moisés Joaquim Rodrigues, na região central.

No domingo (13), data em que se celebra o Dia Mundial do Rock, o projeto “Domingo no Museu” será todo temático. Também com a participação da escola Beaterista, o evento vai apresentar o universo do rock para as crianças, com atividades das 9h às 11h, no mesmo local.

Shows gratuitos