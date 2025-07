Homem perde R$ 5,5 mil em golpe ao tentar comprar moto pelo Face

Durante as negociações, o técnico foi orientado a não discutir valores presencialmente. Ele transferiu R$ 3.500 via Pix para uma chave em nome de terceiros e, depois, depositou os R$ 2.000 restantes em outra conta bancária indicada pelo golpista.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima viu o anúncio da moto e entrou em contato com o suposto vendedor por telefone e WhatsApp. O veículo estaria em Penápolis com um terceiro envolvido, identificado como um pedreiro de 49 anos, apresentado como “primo” do anunciante.

Após concluir os pagamentos, a motocicleta não foi entregue. O pedreiro, que também acreditava estar participando de uma venda legítima, informou que não havia recebido nenhum valor e, portanto, não entregaria o veículo. Ambos, então, perceberam que foram vítimas do mesmo golpe praticado por um estelionatário que usou identidades falsas e meios eletrônicos para fraudar a negociação.

O caso é investigado pela Polícia Civil e se enquadra no artigo 171 do Código Penal, com agravantes por uso de redes sociais e ferramentas eletrônicas na prática do crime.